Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim ProgramıEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 20 Eylül - 22 Ekim 2021 tarih aralığında gerçekleştirilmesi planlanan Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının başvuru tarih aralığı 16 Ağustos - 03 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir. Program Sorumlusu bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Program Sorumlusu: Özgül ERDİLEğitim Hemşiresi: Özlem MUSLUKTel: 0(222) 239 29 79 Dahili: 2227Cep: 0506 235 95 25 e-Posta: omusluk@ogu. edu. tr