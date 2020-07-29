ESKİŞEHİR Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı

Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı (2)ŞÜPHELİ YAKALANDIEskişehir'de trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförü Mustafa K.?ye satırla saldırdığı öne sürülen otomobil sürücüsünün Barış D. olduğu tespit edildi.

Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı (2) ŞÜPHELİ YAKALANDI Eskişehir'de trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförü Mustafa K.?ye satırla saldırdığı öne sürülen otomobil sürücüsünün Barış D. olduğu tespit edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Barış D., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemenin ardından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Barış D., Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:28

Kaynak: DHA

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