Son Dakika Haberleri: Eskişehir Otobüs Terminalinde bayram hareketliliği
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Eskişehir Otobüs Terminalinde bayram hareketliliği

1 saat önce

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Eskişehir Otobüs Terminalinde bayram hareketliliği, System.String[]
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve ailelerinin yanına dönecek olan vatandaşlar Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz belirlenmemiş olmasına karşın, vatandaşlar günler öncesinden tatil biletlerini almaya yola çıkmaya başladı. Kurban Bayramında tatilini memleketlerine gidip ailelerinin yanında geçirmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk dolayısıyla bilet bulmakta zorlanıyor. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar haftalar öncesinden biletlerini ayırtırken, bazı vatandaşlar ise biletlerini son günlerde bırakıyor.

Bilet almak için otogara gitmek istemeyen vatandaşlar biletlerini internet üzerinden alırken, yerlerini garantiye almak isteyen vatandaşlar ise firmaların yazıhanelerinden biletlerini tedarik ediyor. Firma yetkilileri, şimdilik otobüslerde yer bulunabildiğini, yer kalmaması halinde ek seferlerin devreye sokulacağını, ancak vatandaşların bilet almakta gecikmemeleri gerektiğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşların biletleri internet üzerinden tedarik etse de, biletlerini aldıktan sonra firmaların yazıhanelerini arayıp yerlerini ve saatlerini onaylatmalarını önerdi.

49 yıldır yazıhane işletmeciliği yapan Ali Ulvi Büyükkıdan, hareketliliğin bayram sonrasına kadar süreceğini belirterek, "Ulaştırma Bakanlığı taban ve tavan fiyatlar verir ve bütün firmalar bunu uygular. Uçak bileti geç alındığında indirimli yer kalmadığı gibi bizde de geç kalındığında fiyatlar artar. Arefe gününden sonra bayram zamanı fiyatlar normal durumuna döner" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
Kurban Bayramı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
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