ESKİŞEHİR Otogardaki cinayetin sanığına iyi hal ile 16 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

ESKİŞEHİR Otogardaki cinayetin sanığına iyi hal ile 16 yıl 8 ay hapis

12.01.2021 01:27
ESKİŞEHİR Otogardaki cinayetin sanığına iyi hal ile 16 yıl 8 ay hapis, System.String[]

Otogardaki cinayetin sanığına iyi hal ile 16 yıl 8 ay hapisESKİŞEHİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 2 yolcuyla yaptığı kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım'ı (64), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Özyurt (31), son savunmasını, "Sevdiğim bir insandı, bilerek öldürmedim?

Otogardaki cinayetin sanığına iyi hal ile 16 yıl 8 ay hapis

ESKİŞEHİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 2 yolcuyla yaptığı kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım'ı (64), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Özyurt (31), son savunmasını, "Sevdiğim bir insandı, bilerek öldürmedim? diye yaptı. Mahkeme, Özyurt'u iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 18 Kasım 2019 tarihinde şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencileri Özgür D. (21) ve Yılmaz A. (21) ile bir otobüs firmasının görevlisi Ahmet Özyurt arasında bilet parasının sistem üzerinden iade edilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Özyurt üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ve Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Vahit Ayrım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ahmet Özyurt ise bıçakla birlikte polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Ahmet Özyurt hakkında Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaklaşık 1 yıl süren davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Özyurt ile ölen Vahit Ayrım'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunması sorulan Özyurt, Vahit Ayrım'ı bilerek öldürmediğini öne sürerek, 'Kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu, pişmanım. Çok üzgünüm. Sevdiğim bir insandı, bilerek öldürmedim' dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Özyurt'u 'kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Vahit Ayrım'ın bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, Ayrım'ın, kavga eden şüphelileri ayırmak isterken bıçaklanması görülüyor.

Ahmet Özyurt, Eskişehir, Mahkeme, Kasım, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR Otogardaki cinayetin sanığına iyi hal ile 16 yıl 8 ay hapis - Son Dakika


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