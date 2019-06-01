Son Dakika Haberleri: Eskişehir Otogarında bayram yoğunluğu
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Eskişehir Otogarında bayram yoğunluğu

1 saat önce

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 9 günlük bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Eskişehir Otogarında bayram yoğunluğu, System.String[]
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 9 günlük bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması ile birlikte vatandaşlar günler öncesinden tatil biletlerini aldı. Memleketlerine giderek uzun tatili fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar, dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Ramazan ayının son günlerinde adeta Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar halinde ototgara girmeye çalıştı. Bilet almakta geciken Eskişehirliler için ek seferler açılırken, bazı vatandaşlar otobüslerde yer bulamadı. Yoğunluktan memnun olduklarını dile getiren otobüs firma yetkilileri, günler öncesinden biletlerin tükendiğini ve ek sefer açtıklarını ifade ederek, sürücülerin dikkatli ve kurallara uyarak gitmesi konsunda da uyarılarda bulundu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:42 Kaynak: İHA
Eskişehir, Yaşam
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