Eskişehir otogarında 'sığınmacı' yoğunluğu - Son Dakika

Eskişehir otogarında 'sığınmacı' yoğunluğu

TÜRKİYE'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Eskişehir'de yaşayan sığınmacı ve mülteciler, Edirne'nin yanı sıra diğer sınır illerine sefer düzenleyen firmalarda yoğunluğa neden oldu.

Eskişehir'de mülteci ya da sığınmacı olarak kalanlar, Türkiye'nin sınırlarda denetim yapmayacağını açıklamasının ardından sınır kentlerine gitmek için harekete geçti. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşanırken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu sığınmacılar özellikle Edirne ve İzmir'in yanı sıra sınır kentlerine gitmek istediklerini söyledi. Çantaları ve valizleriyle otogara gelen sığınmacılar sefer yapan otobüs firmalarından bilet alarak yola çıktı. Kalabalık aileler ise özel minibüsler kiralayarak sınır kentlerine gitti.