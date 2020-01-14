Eskişehir otogarındaki cinayet kamerada - Son Dakika
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Eskişehir otogarındaki cinayet kamerada

6 saat önce

Eskişehir otogarındaki cinayet kameradaESKİŞEHİR şehirlerarası otobüs terminalinde, 3 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım'ın (64), bıçaklanarak öldürülmesi olayının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir otogarındaki cinayet kamerada

ESKİŞEHİR şehirlerarası otobüs terminalinde, 3 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım'ın (64), bıçaklanarak öldürülmesi olayının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Kasım 2019 tarihinde şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencileri Özgür D. (21) ve Yılmaz A. (21) ile bir otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (30) arasında bilet parasının sistem üzerinden iade edilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ve Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Vahit Ayrım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ahmet Ö. ise bıçakla birlikte polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Vahit Ayrım'ın bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ayrım'ın, kavga eden şüphelileri ayırmak isterken bıçaklanması görülüyor.

Eskişehir otogarındaki cinayet kamerada

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:15 Kaynak: DHA
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