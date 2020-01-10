Eskişehir otomobil sürücüsü ve genç avukatın öldüğü kaza görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir otomobil sürücüsü ve genç avukatın öldüğü kaza görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Eskişehir otomobil sürücüsü ve genç avukatın öldüğü kaza görüntüsü ortaya çıktı

6 saat önce

Otomobil sürücüsü ve genç avukatın öldüğü kaza görüntüsü ortaya çıktıESKİŞEHİR'de Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Otomobil sürücüsü ve genç avukatın öldüğü kaza görüntüsü ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin karşı yönden gelip, hızlıca halk otobüsüne çarptığı görülüyor.

Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Cemre Parmaksız, önceki gün Enes Duman ile birlikte Seyitgazi ilçesi yolundaki H Tipi Cezaevi'nde yatan müvekkiliyle görüşmek için yola çıktı. Enes Duman'ın kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobil, Seyitgazi Karayolu'nun 7'nci kilometresinde, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Mesut K.?nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Enes Duman ve Cemre Parmaksız, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Genç avukat Parmaksız memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Enes Duman ise Eskişehir'de toprağa verildi.

SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Mesut K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin halk otobüsündeki güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Otobüsün sürücü bölümünde yer alan kamera görüntülerine göre, Mesut K., kendi şeridinde yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlerken, karşı yönden gelen Enes Duman'ın kullandığı otomobil, halk otobüsüne çarpıyor. Kazanın olduğu sırada halk otobüsü sürücüsü Mesut K.?nın patlayan ön cam parçalarından etkilendiği, ardından da aracı durdurup indiği görülüyor.

Eskişehir otomobil sürücüsü ve genç avukatın öldüğü kaza görüntüsü ortaya çıktı

Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:59 Kaynak: DHA
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