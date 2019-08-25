ESKİŞEHİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ATLAR, TELEF OLDU

ESKİŞEHİR'de çevre yolunda başı boş gezen 2 at otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği kazada telef olan atlar nedeniyle yol kısmen trafiğe kapanırken, kilometrelerce kuyruk oluştu.

Eskişehir'de Musa Özgül eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu 16 AAT 714 plakalı otomobille çevre yoluna çıktı. Ankara istikametine giden Özgül, diğer şeritten gelen başı boş atlar önüne çıkınca çarptı. Kazada Özgül'ün kullandığı otomobil hurdaya dönerken, atlar ise telef oldu. Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik tek şeritten ilerledi. Bu nedenle kilometrelerce kuyruk oluştu. Atların iki yolu ayıran teller arasından bir anda çıktığını ifade eden otomobil sürücüsü Musa Özgül, 'Normal seyir halinde giderken atların bir anda tellerden geçip yolun karşısına geçtiğini gördüm. Frene bastım ama duramadım ve atlara çarptım. Bursa tarafından Ankara istikametine doğru gidiyordum o anda oldu. Atlar başıboştu, bende atların çevre yoluna çıkabiliyor olması ihmaldirö dedi.

KAZA ANI CEP TELEFONUNDA

Otomobilin atlara çarptığı an ise bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çevre yolunda iki atın başı boş bir şekilde gezdiğini gören sürücü bu anları cep telefonuna kaydederken, yol kenarından gelen bir kişi ise atları kovalamaya çalıştı. Bu sırada atlar tellerin olmadığı bölgeden karşı şeride geçerek Musa Özgül'ün otomobilinin önünde kaldı. Duramayan Özgül'ün çarptığı atları telef oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından telef olan atlar yoldan kaldırırken, trafik normale döndü.