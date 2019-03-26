Eskişehir Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Yere Yığıldı, İki Kadın Ambulans Gelene Kadar Elinden...
41 dakika önce
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yere yığıldı, iki kadın ambulans gelene kadar elinden tutup destek olduESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Alçı'ya (86), Sadık Doğan'ın kullandığı otomobil çarptı.
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yere yığıldı, iki kadın ambulans gelene kadar elinden tutup destek oldu
ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Alçı'ya (86), Sadık Doğan'ın kullandığı otomobil çarptı. Alçı yere yığılırken, yoldan tesadüfen geçen 2 kadın, yaşlı adamın elinden tutup ambulans gelene kadar destek oldu.
Kaza, tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya
? 1 caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Alçı'ya bu sırada yoldan geçen Sadık Doğan kullandığı 26 FY 248 plakalı otomobil çarptı. Aracın ön camı parçalanırken, İbrahim Alçı yere yığıldı. Çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bu sırada tesadüfen yoldan geçen 2 kadın, yaşlı adamın yer olduğunu görüp yanına geldi. İbrahim Alçı'nın ellerinden tutan kadınlar ambulans gelene kadar konuşturup destek oldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Alçı ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İbrahim Açlı'nın birden önüne çıktığını öne süren otomobil sürücüsü Sadık Doğan ise ifadesi için Polis
Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:31 Kaynak: DHA
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