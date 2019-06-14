ESKİŞEHİR Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı, o anlar kamerada

Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı, o anlar kamerada
ESKİŞEHİR'de Murat İlker Özcan (26), otomobiliyle dolaştığı sırada önünü kesen 5 şüpheliden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu başından ağır yaralandı. Otomobili kullanmaya devam eden Özcan, 100 metre ileride park halindeki araçlara çarparak dururken, olay anı sokak üzerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Eskişehir
'de oturan Murat İlker Özcan, 34 AL 6029 plakalı otomobiliyle dolaşmaya çıktı. Akşam 20.57 sıralarında Özcan Büyükdere
Mahallesi Çeşmekaya sokak üzerine geldiğinde, park halindeki bir otomobilden inen 5 şüpheliden biri elindeki tabancayla önünü keserek ateş etti. Başından ağır yaralanan Özcan aracı kullanmaya devam ederken, yaklaşık 100 metre ileri park haindeki başka araçlar çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat İlker Özcan, ağır yaralı olarak Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Başından ağır yaralanan Murat İlker Özcan'ın silahlı saldırıya uğradı olay, sokak üzerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halinde duran bir otomobilden inen 5 şüpheliden birinin elindeki tabanca ile Özcan'a daha sonra da otomobilin arkasından ateş ettiği görüldü.
POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından 5 şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasını belirleyip kent genelinde yakalanmaları için çalışma başlattı.