ESKİŞEHİR Otomobilin yedek lastiğinden 521 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Otomobilin yedek lastiğinden 521 gram uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR'de polisin takibe alarak durdurduğu otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 521,35 gram esrar uyuşturucu maddesi bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Sivrihisar ilçesinde durduruldu. Narkotik köpeğiyle birlikte yapılan aramada otomobilin bagajında bulunan yedek lastik içerisine gizlenmiş 521,35 gram esrar uyuşturucu maddesi, 37 adet pres poşeti ve pres makinesi ele geçirildi. Otomobil E.K. gözaltına alındı. Şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.