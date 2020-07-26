Eskişehir ovaları ayçiçeklerle sarıya büründü - Son Dakika

Eskişehir ovaları ayçiçeklerle sarıya büründü

Eskişehir ovaları ayçiçeklerle sarıya büründüESKİŞEHİR'de yaklaşık 160 bin dekara ekimi yapılan ayçiçek tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar ve ovalar sarıya büründü.

Eskişehir ovaları ayçiçeklerle sarıya büründü

ESKİŞEHİR'de yaklaşık 160 bin dekara ekimi yapılan ayçiçek tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar ve ovalar sarıya büründü. Üreticilerin dekar başına 350 kilo verim beklediği tarlalar, doğal güzelliği ile dikkat çekerken, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de ilgi odağı haline geldi.

Eskişehir'de üreticilerin ektiği ayçiçek tohumlarının çiçek açması, tarla ve ovaları adeta sarıya bürüdü. Yaklaşık 160 bin dekara ekimi yapılan tarlalardaki verim çiftçileri de mutlu etti. Özellikle Eskişehir- Ankara karayolu üzerinde bulunan ayçiçeği tarlaları, doğal manzarasıyla dikkat çekerken fotoğraf tutkunlarının da doğal stüdyosu haline geldi.

Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür vekili Naci Ceran, Eskişehir'de son 10 yılda ayçiçeği ekiminde artış olduğunu söyledi. Dekar başına yaklaşık 350 kiloluk verim beklendiğini ifade eden Ceran, 'Bu 10 yıl önce 90 bin dekarlardayken, zamanla yaşanan artışla beraber 150-155 bin dekarlara çıkmıştır. Ayçiçeği üretiminde3 farklı türün üreticiliği yapılmakta. 7 bin 500 dekar civarında çerezlik ayçiçeği üretilmekte, 38 bin dekar tohumluk ayçiçeği, 115 bin dekar civarında da yağlık ayçiçeği üretilmekte. İl genelinde il ortalamamız dekarda 350 kilo verim bekleniyorö dedi.

53 BİN TON HASAT BEKLENİYOR

Eskişehir'de bu yıl ekilen 153 bin dekar ayçiçek tarlalarından yaklaşık 53 bin ton hasat beklendiğini kaydeden Ceran, "Bu seneki toplam ekim miktarı 153 bin dekar, hasat beklentimiz 53 bin ton ayçiçeği. Devlet desteğimiz 10 yıl önce 21 kuruşken şimdi 40 kuruş civarlarında. Bu da yıllık yaklaşık 50 milyon liralık bir devlet desteği ödemesi demek. Bu sene anormal sıcaklıklar ve soğuklar yaşanmasına rağmen ayçiçeği dayanıklı bir bitki olduğu için bir kayıp sıkıntımız yok, rekolte beklentimizde bir eksikliğimiz yok. Çoğu alanda sulu yetiştirilen bir bitki ayçiçeği ancak İnönü ilçemize doğru biraz daha Batı Karadeniz iklimi hakim olduğu için son 3-4 yılda o kıraç bölgede de çok güzel üretimler söz konusu" şeklinde konuştu.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Eskişehir'de ayçiçek tohumlarının çiçek açmasının ardından oluşan sarı manzara, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekti. Yol kenarındaki tarlaları görenler hatıra fotoğrafı çekmek için girerken, profesyonel fotoğrafçıların da uğrak yerleri haline geldi. Ankara yolundaki ayçiçek tarlalarını görerek hatıra fotoğrafı çekilen Ece Ergüt, "Arkadaşlarımızla dolaşmaya çıkmıştık, yol kenarındaki bu manzarayı gördük. Fotoğraf çekilmek içinde ayçiçek tarlasına geldik. Bu kadar güzel doğal manzara bulmuşken, kaçırmak istemedik" dedi.

Eskişehir ovaları ayçiçeklerle sarıya büründü

Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:29

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir ovaları ayçiçeklerle sarıya büründü - Son Dakika
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