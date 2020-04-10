ESKİŞEHİR Park halinde otomobillere zarar verdi, kameralara yakalandı-2 - Son Dakika

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ESKİŞEHİR Park halinde otomobillere zarar verdi, kameralara yakalandı-2
6 saat önce
ESKİŞEHİR Park halinde otomobillere zarar verdi, kameralara yakalandı-2 (Tüm görüntülerle)
ESKİŞEHİR Park halinde otomobillere zarar verdi, kameralara yakalandı-2 (Tüm görüntülerle)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:39 Kaynak: DHA
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