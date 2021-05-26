Eskişehir patentte Türkiye'nin ilk sıralarında

Eskişehir'de Nisan ayında 9, bu yılın Ocak-Nisan ayları düzeyinde ise toplamda 27 patent başvurusu gerçekleştirildi. Açıklanan veriler; patent başvurusunda Eskişehir'in Türkiye'nin ilk sıralarında olduğunu gösteriyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Nisan ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. İl patent başvurusu sayısı olarak 919 başvurusu ile ilk sırada İstanbul'un yerleştiği Türkiye illeri sıralamasında ise Eskişehir 14'üncü sırada yer aldı.

Bölge illerinde Eskişehir 4'üncü

Bu yılın ilk 4 ayında Ankara'dan 345, Konya'dan 49, Kayseri'den 46, Eskişehir'den 27, Sivas'tan 14, Kırşehir'den 5, Aksaray'dan 9, Nevşehir'den 4, Yozgat'tan 2, Çankırı'dan 4 ve Niğde'den 7 başvuru yapıldığı açıklandı. Karaman ve Kırıkkale illerinden herhangi bir başvuru yapılmadığı da açıklamada belirtildi.

Açıklanan verilere göre; içerisinde başkent Ankara'nın da bulunduğu İç Anadolu illeri arasında Eskişehir patent başvuru sıralamasında 4'üncü oldu.

Patent sıralamasında Eskişehir 14'üncü sırada

Eskişehir, 4 aylık hesaplamada patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 14'üncü oldu. Ülkede patent başvuru sayısında Eskişehir'den önce gelen iller ise; İstanbul - 919, Ankara - 345, İzmir - 149, Bursa - 131, Mersin - 100, Antalya - 82, Kocaeli - 57, Konya - 49, Kayseri - 46, Gaziantep - 38, Manisa - 34, Tekirdağ - 31, Sakarya - 29, Adana - 28 patent olarak bildirildi. - ESKİŞEHİR