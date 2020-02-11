Eskişehir pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası

ESKİŞEHİR'de, sipariş olarak götürdüğü pizzaya paketini açarak, tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye Burak S., 18 yıla kadar hapis cezasıyla tutuksuz yargılandığı 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz, cezanın caydırıcı olmadığını ifade ederek, 'Bu cezanın daha caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta birinin yediği bir şeye tükürüp elini kolunuzu sallaya sallaya gezmemiz gerekiyordu" dedi.

Eskişehir'de motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S., 24 Aralık 2017'de, sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay, yargıya taşındı. Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

'TÜKÜRMEDİ, ÜFLEDİ'

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Burak S. katılmazken, şikayetçi Hüseyin Alyüz ile avukatı Kemal Sayılır yer aldı. Sanık Burak S.?nin avukatı Esra Erşan, pizzaya tükürmenin söz konusu olmadığını ve üflediğini savunarak, 'Müvekkilim pizzaya tükürmüş değildir, kamerada görüntüye takılan üfleme şeklindeki hareket, tükürme olarak değerlendirilemez. Buna ilişkin delil yoktur. Sanığın yanlış anlaşılan bu hareketi tükürme olarak değerlendirilmiş ve medyada geniş yer bulmuştur. Sosyal medya üzerinden sanığın ismi ve bu şekilde defalarca kullanılmıştır. Bu yüzden aslında mahkemece verilen bir mahkumiyet kararı olmamasına rağmen toplum tarafından adeta mahkum edilmiştir. Sanık bunun maddi ve manevi olarak zararını yaşamıştır. Okulunu bırakıp başka okula devam etmek zorunda kalmıştır. İş bulmakta zorlanmıştır. Biz temelde sanığın suçları işlemediğini düşünüyoruz. Bu yüzden sanığın beraatine karar verilmesini istiyoruz' dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 2 YIL 6 AY CEZA ALDI

Savunmaların ardından Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, pizzaya tüküren motosikletli kurye Burak S.?ye iyi hal indirimi de uygulayıp, 'tüketilecek besin maddesini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti Burak S. hakkında 'mala zarar verme' suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

'CEZA CAYDIRICI DEĞİL'

Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'ün avukatı Kemal Sayılır, cezanın daha caydırıcı bir şekilde verilmesi gerektiğini belirterek, 'Pizzaya tükürülmesi olayında Eskişehir 3^ncü Ağır Ceza Mahkemesi2nde karar duruşması vardı. Kuryenin pizzaya tükürdüğü tespit edilerek, alt sınırdan uzaklaşarak TCK 185'nci maddesi gereğince önce 3 yıl hapis cezası verildi. İyi ha indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına düşürüldü. Bu cezanın üst sınırı çok daha yüksekti, bizde üst sınırdan ceza olmasını umuyorduk. Bu olayın bir daha yaşanmaması için caydırıcılık niteliğinde olmasını istiyorduk' dedi.

'O ZAMANDAN BERİ PİZZA YEMİYORUM'

Hüseyin Alyüz ise pizza kuryesine verilen cezanın çok az olduğunu söyledi. Birinin yediğine tükürmenin çok kötü bir davranış olduğunu ifade eden Alyüz, 'Bunu yaşanan olayı sadece kendi yaşadığım bir olay olarak görmüyorum. Bu tarz suiistimallerin çok yaşandığını bir ok yerde okudum. Bu olay hazır gıda konusunda bir örnek oldu. İki senemiz geçti, bu işle alakalı, bir çok mahkememiz oldu. Bende bu kadar uğraşın sonucunda verilen cezanın az olduğunu düşünüyorum. Bir çok testlere girdik. Raporlar aldırdık, şimdi görünüyorsunuz ortalıkta virüs geziyor. Buna benzer bir şeyde başımıza gelebilirdi. Kişilere hastalık bulaştırma konusu her zaman söz konusu. İki senedir dışarıdan yemek yiyemiyoruz, o günden bu güne kadar pizza tüketmiyorum. Kesinlikle ağzıma koymadım. Bu olaydan etkilenen bir çok insan olduğunu düşünüyorum. Bu olaydan sonra pizza kutularından kapaklı, kilitli şekiller çıktı. Herkes için düşündüğümüzde sevindirici şeyler. Bu cezanın daha caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta birinin yediği bir şeye tükürüp elini kolunuzu sallaya sallaya gezmemiz gerekiyordu' diye konuştu.