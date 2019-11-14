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Eskişehir polis olduğunu bilmeden ateş etmiş

6 saat önce

Polis olduğunu bilmeden ateş etmişESKİŞEHİR'de sokak ortasında tartıştığı Hamza Ş.?yi (36) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kendisine müdahale eden polislere de ateş açan ve bir merminin adı açıklanmayan polisin arka cebindeki cep telefonunu sıyırıp geçmesine neden olan Kudret K.

Polis olduğunu bilmeden ateş etmiş

ESKİŞEHİR'de sokak ortasında tartıştığı Hamza Ş.?yi (36) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kendisine müdahale eden polislere de ateş açan ve bir merminin adı açıklanmayan polisin arka cebindeki cep telefonunu sıyırıp geçmesine neden olan Kudret K. (43), adliyeye sevk edildi. Kudret K., ateş ettiklerinin polis olduğunu bilmediğini savundu.

Olay, önceki gün Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak'ta meydana geldi. Kudret K., yolda karşılaştığı daha önceden husumetli olduğu Hamza Ş.?ye tabancayle ateş etti. Hamza Ş. bacağı ile kalçasından vurularak, yaralandı. Tesadüfen sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memurları, saldırgana müdahale etmek istedi. Ancak Kudret K., kaçmaya başladı. Bu sırada da polis memurlarına ateş açtı. Kurşunlardan biri, sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp, geçti. Şüpheli, aynı polis ekibi tarafından yaklaşık 500 metre ileride yakalanarak, gözaltına alındı. Yaralı Hamza Ş. ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Kudret K.?nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Kudret K., 'Hamza ile aramızda küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra ateş ettiğim kişinin polis olduğunu bilmiyordumö dedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Eskişehir polis olduğunu bilmeden ateş etmiş

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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