Son Dakika Haberleri: Eskişehir polisi çiçeği burnunda üniversite öğrencileri için bilgilendirme stadı açtı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eskişehir polisi çiçeği burnunda üniversite öğrencileri için bilgilendirme stadı açtı

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme stadı açıldı.

Eskişehir polisi çiçeği burnunda üniversite öğrencileri için bilgilendirme stadı açtı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme stadı açıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı kapsamında öğrenci ve velilere yönelik karşılama ve bilgilendirme standı açıldı. Eskişehir Garı ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde açılan stantlarda, TEM ekiplerinin yanı sıra Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Toplum Destekli Polis ve Güvenlik şube müdürlüklerinden görevli personeller görev aldı.


Kurulan stantta çeşitli ikramlarda bulunarak okullarına yeni kayıt yaptıracak öğrenci ve velilerini ağırlayan polis ekipleri, önce kent güvenliği hakkında çeşitli bilgiler verdi. Daha sonra dolandırıcılık, siber, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlar hakkında her şubeden görevli personel birebir bilgilendirmede bulunarak broşür verdi. Yapılan bilgilendirmelerin ardından görevli ekiplerce, öğrenci ve velilere anahtarlık, defter ve kalemden oluşan çeşitli hediyeler de verildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milyon euroluk vurgunun zanlısı eğlenirken yakalanmış
Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi! 30 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 18:54:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir polisi çiçeği burnunda üniversite öğrencileri için bilgilendirme stadı açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]