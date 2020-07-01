Eskişehir polisi otizmli Yusuf'u bulmak için seferber oldu - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Eskişehir polisi otizmli Yusuf'u bulmak için seferber oldu - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de evinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu otizmli çocuğun bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleriyle insansız hava araçlarının yanı sıra iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Eskişehir'de evinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu otizmli çocuğun bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleriyle insansız hava araçlarının yanı sıra iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

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Dün akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Kardeş Sokak'taki evinin önünde oynayan Yusuf Gurubi'den haber alamayan yakınları polise başvurdu.

İhbar üzerine kent genelinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe, Uluönder, Çamlıca, Ertuğrulgazi, Sütlüce mahallelerindeki park ve bahçelerinin yanı sıra metruk evlerde arama yaptı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ise DSİ'ye ait sulama kanallarında geniş çaplı arama yaptı.

Sulama kanalındaki çöpler temizlendi

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında aramalara AKUT ekiplerinin yanı sıra Dorlion Arama Kurtarma (DAK), jandarma ve AFAD ekipleri de katıldı.

Sulama kanalına atılan çöpler nedeniyle tıkanan bentlerde iş makineleriyle temizlik çalışması yapılırken, arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Yeşiltepe Mahallesi'nde küçük Yusuf'u arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuğun kaybolduğu mahalle ve çevresindeki aramalarını da sürdürüyor. Otizmli çocuğun son görüldüğü noktalarda ise insansız hava aracı ile arama yapıldı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen aramaların sabah saatlerinden itibaren sürdürüleceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:24 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir polisi otizmli Yusuf'u bulmak için seferber oldu - ESKİŞEHİR - Son Dakika

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