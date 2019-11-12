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Eskişehir-polisi yaralanmaktan cep telefonu kurtardı

6 saat önce

Polisi yaralanmaktan cep telefonu kurtardıEskişehir'de Kudret K. (43) aralarında husumet olduğu belirtilen Hamza Ş.'yi (36) sokak ortasında tabancayla vurarak bacağından ve kalçasından yaraladı.

Polisi yaralanmaktan cep telefonu kurtardı

Eskişehir'de Kudret K. (43) aralarında husumet olduğu belirtilen Hamza Ş.'yi (36) sokak ortasında tabancayla vurarak bacağından ve kalçasından yaraladı. Şüpheli Kudret K., olaya müdahale eden sivil polis ekibine de ateş ederken kurşun, polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti.

Eskişehir'de oturan Kudret K., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Hamza Ş.'yi Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta görerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Hamza Ş. bacağından ve kalçasından yaralandı. Bu sırada sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memurları olaya müdahale etti. Şüpheli Kudret K., kaçarken polis memurlarına ateş açtı. Kurşunlardan biri sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti. Kaçan şüpheli aynı polis ekibince yaklaşık 500 metre ileri de yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Hamza Ş.'yi ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Gözaltına alınan silahlı saldırgan Kudret K. ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehir-polisi yaralanmaktan cep telefonu kurtardı

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:02 Kaynak: DHA
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