Eskişehir polisinden

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bazı sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarından yapılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamada, "Eskişehir'de bu gece helikopterlerle ilaçlama yapılacağı, kent sakinlerinin sokaklara çıkmaması ve evlerinin camlarını kapalı tutmaları gerektiği" yönünde asılsız paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarz asilsiz haberleri dolaşıma sokan ve paylaşanlar hakkında gerekli yasal işlemler derhal yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu ve bunun gibi asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını önemle rica ederiz."