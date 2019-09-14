Son Dakika Haberleri: Eskişehir polisinden kaçak tütün operasyonu
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Eskişehir polisinden kaçak tütün operasyonu

31 dakika önce

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda bir şüpheli şahıs ticaretini yaptığı kaçak ürünlerle birlikte yakalandı.

Eskişehir polisinden kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda bir şüpheli şahıs ticaretini yaptığı kaçak ürünlerle birlikte yakalandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak tütün temin ettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheliyi düzenlenen operasyonla derdest etti. Operasyonda, kaçakçılık yapan şüpheliden 5 kilogramlık 6 adet kıyılmış tütün, 30 miligramlık 35 adet elektronik sigara likidi, 50 gramlık 12 adet bandrolsüz nargile tütünü, 50 gramlık paketler halinde 77 adet sigara sarma kağıdı, her biri 50 adet alan 8 paket sigara sarma kağıdı ve her biri 200 adet boş makaron alan 100 makaron kutusu ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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