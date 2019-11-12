Son Dakika Haberleri: Eskişehir polisinden kaçakçılara geçit yok
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir polisinden kaçakçılara geçit yok - Son Dakika

Eskişehir polisinden kaçakçılara geçit yok

7 saat önce

Eskişehir polisinin düzenlendiği operasyonda piyasa değeri toplam 285 bin TL değerinde kaçak tütün, çakmak ve TAPDK bandrolleri ele geçirilirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir polisinden kaçakçılara geçit yok, System.String[]

Eskişehir polisinin düzenlendiği operasyonda piyasa değeri toplam 285 bin TL değerinde kaçak tütün, çakmak ve TAPDK bandrolleri ele geçirilirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 10-11 Kasım günlerinde yürütülen çalışmalarda 2 şahıs yakalandı.


Operasyon kapsamında polis ekipleri, 2 bin 350 adet paketlenmiş tütünlerden mükerrer kullanılmak üzere sökülen TAPDK bandrolleri (Bandrollerin sökülüp tekrar kullanılması yolu ile ortalama 250 bin TL'ye yakın vergi kaybı engellenmiştir), 12 bin adet faturasız kaçak çakmak (piyasa değeri 20 bin TL), 82,5 kilogram kıyılmış tütün (piyasa değeri 15 bin TL) ve 10 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Öte yandan gözaltına alınan 2 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılarak, emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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