Son Dakika Haberleri: Eskişehir Polisinin Uyuşturucu ile Mücadelesi Devam Ediyor

Eskişehir Polisinin Uyuşturucu ile Mücadelesi Devam Ediyor

43 dakika önce

Eskişehir polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir Polisinin Uyuşturucu ile Mücadelesi Devam Ediyor, System.String[]
Eskişehir polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde 14,60 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, diğer şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

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