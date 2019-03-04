Eskişehir Polisinin Uyuşturucu ile Mücadelesi Devam Ediyor
43 dakika önce
Eskişehir polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Eskişehir polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde 14,60 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, diğer şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:16 Kaynak: İHA
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