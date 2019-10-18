Son Dakika Haberleri: Eskişehir porsuk çayı'na düşen ıraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı
Son Dakika Güncel Eskişehir porsuk çayı'na düşen ıraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

Eskişehir porsuk çayı'na düşen ıraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

1 saat önce

Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardıEskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı hastanede tedaviye alındı.

Eskişehir'de oturan Irak uyruklu Lamya Al Azzov Sharn, kucağındaki 2 yaşındaki kızı Lenya ile Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ne geldi. Anne, kızıyla birlikte Porsuk Çayı kıyısında dolaşmak istedi. Ancak dengesini kaybedip, Porsuk Çayı'na düştü. Durumu fark eden vatandaşlar hemen çaya atlayıp, anne ve kızını sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı.

Eskişehir porsuk çayı'na düşen ıraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı

Eskişehir, Porsuk, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:39 Kaynak: DHA
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