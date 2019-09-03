Son Dakika Haberleri: Eskişehir porsuk çayı'nda kurtuluş coşkusu
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Eskişehir porsuk çayı'nda kurtuluş coşkusu

3 saat önce

ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle Porsuk Çayı'nda gondol ve tekneler ile fener alayı düzenlendi, havai fişek gösterisi yapıldı.

Eskişehir porsuk çayı'nda kurtuluş coşkusu, System.String[]

ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle Porsuk Çayı'nda gondol ve tekneler ile fener alayı düzenlendi, havai fişek gösterisi yapıldı.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı'nda fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli ellerinde Türk bayraklarıyla Porsuk Çayı kıyılarına akın ederken, gondol ve teknelerle yapılan fener alayı, büyük beğeni topladı. Çayda yapılan flyboard gösterisi de ilgiyle izlendi. Botlardan atılan havai fişekler ise Eskişehirl semalarını aydınlattı.

Eskişehir, Porsuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:48 Kaynak: DHA
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