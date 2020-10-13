Eskişehir PTT binasında virüs iddiası - Son Dakika

Eskişehir PTT binasında virüs iddiası

13.10.2020 13:16
Eskişehir PTT binasında virüs iddiası, System.String[]

PTT Eskişehir Başmüdürlüğü'nde çalışan bir kişinin Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra gerekli önlemlerin alınmadığı ve bu nedenle 10 çalışanda daha virüs tespit edildiği iddia edilirken;

PTT Eskişehir Başmüdürlüğü'nde çalışan bir kişinin Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra gerekli önlemlerin alınmadığı ve bu nedenle 10 çalışanda daha virüs tespit edildiği iddia edilirken; PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin, 10 değil, 8 kişinin virüse yakalandığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek kendilerini savundu.

İHA muhabirine gelen ihbarında belirtilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan PTT Eskişehir Başmüdürlüğü'nde, bir çalışan yeni tip Korona virüse (Covid-19) yakalandı. Bunun üzerine, virüse yakalanan kişiyle aynı yerde çalışan insanların, karantina altına alınması gerektiği halde aynı mekanda ve aynı yoğunlukta çalışmaya devam ettikleri ifade edildi. Birkaç günün ardından, virüse yakalanmış olabileceklerinden şüphelenen çalışanlar, kendi imkanlarıyla test yaptırdılar. Test sonuçlarına göre 10 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.

İsmini belirtmek istemeyen, ancak virüse yakalananlardan birisi yaşadığı olay hakkında şu şekilde bilgi aktardı:

"Geçtiğimiz hafta PTT Başmüdürlüğünün yer aldığı 2. kattaki muhasebede çalışan birinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Dolaysıyla o kattakilerini veya en azından o odada çalışan kişilerini karantinaya alınması gerekirken, bunu yapılmadı. Biz çalışmaya devam ettik, ancak hafta boyunca toplam 10 kişi Covid'e yakalandık. Benim testi pozitif çıktıktan sonra aileme de test yaptırdım ve eşim de Korona virüs çıktı. Diğer pozitif çıkan arkadaşlar için da durum aynı. Bu binada birkaç tane daha kamu kurumu var. Vatandaşlar buraya gelip gidiyorlar. Aynı asansörü kullanıyorlar. 2. katta çalışan kişiler de çalışmaya devam ediyor. İlk virüs çıktıktan sonra ne 2. katta girişler kapatıldı ne de çalışanları karantinaya alındı. Sonucunda şimdiye kadar yaklaşık 16 çalışanın 10'unda Korona virüs çıktı" diye iddia etti.

PTT dışında birçok kamu kurumunun da yer aldığı çok katlı binada çalışan ve aynı durumdan mağdur olan bir kaç kişi daha benzer ihbarda bulunurken, PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin; 10 değil, 8 kişinin virüse yakalandığını dile getirerek, bunun iş yeri dışında da gerçekleşmiş olma ihtimaline değindi. Vatandaşlar, vakanın ardından alınması gereken önlemlerin alınmadığını iddia ederken, Hüseyin Zengin; virüse yakalanan çalışanın bulunduğu katta şu anda kimsenin çalışmadığını öne sürdü. İHA muhabirinin gözlemi insanların orada hala çalıştığını gösterirken; Zengin, önlemlerin alındığını ve ortamın dezenfekte edildiği belirterek kendilerini savundu.

"Çalışanlar virüsü dışarıdan kapmış olabilirler"

Çalışanların dışarıda nerede gezdiklerini takip edemeyeceklerini söyleyen Hüseyin Zengin, "Adamın hafta sonu nerede gezdiği belirsiz, ondan sonra gidip test yaptırıyor ve sonuç pozitif çıkıyor. Öyle olunca yanındaki de 'ben bitişiğindeydim onun' deyip gidiyor. Kişinin ailesinde vaka var ve buraya virüslü bir şekilde geliyor. Bu olayın kurumla hiç alakası yok. Çalışan kişi virüsü buradan değil, ailesinden kapmış. Çocuğu karantinadaymış ve bunu bize söylemiyor. Sonra işe gelmiyor zaten ve ben bunun üzerine bütün arkadaşlara test yaptırmalarını söyledim" şeklinde konuştu.

"Virüsle yaşamaya alışmamız lazım"

Bazı kişilerde virüs çıktığı için bütün bir şubenin kapatılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Zengin, hayatın bir şekilde devam etmek zorunda olduğunu belirtti. Başmüdür Hüseyin Zengin, "Çalışan da şöyle düşünüyor; testim negatif çıkar ve bana karantina verirlerse giderim evde istirahat ederim. Şu anda bazı arkadaşların testi negatif çıksa da evde oturuyorlar, karantinadalar. O günden beri ikinci katta kimse yok. Ben nezle olan, öksüren adama bile 11 gün izin verdim. Gitmiş izindeyken test yaptırmış pozitif çıkmış. Biz ne yapabiliriz? Yapılan dezenfeksiyonun haddi hesabı yok. Tuvaletler, kapılar her katta temizleniyor. Biz burayı karantinaya alamayız ki. Risk teşkil eden herkese izin verdim ben zaten. Diğer çalışanların girişleri, odaları farklı. Aynı ortamı paylaşmayan bir insanı ben nasıl karantinaya alayım" dedi.

İkinci katta mesaiye devam edildiği görüldü

PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin'in ifadesinde, 12 Ekim gününde kimsenin ikinci katta çalışmadığı yer alsa da yapılan gözlemler sonucunda işin aslının öyle olmadığı, Başmüdürü Zengin ile birlikte virüsün ilk çıktığı ortak çalışma alanı olan muhasebe dahilinde diğer odaların bazılarında hala çalışanların mesailerine devam ettiği gözlemlendi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir PTT binasında virüs iddiası
Eskişehir PTT binasında virüs iddiası
Eskişehir PTT binasında virüs iddiası
Eskişehir PTT binasında virüs iddiası

Hüseyin Zengin, Koronavirüs, Eskişehir, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir PTT binasında virüs iddiası - Son Dakika

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