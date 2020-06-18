Eskişehir raylı sistemler konusunda ısrarcı - Son Dakika

Eskişehir raylı sistemler konusunda ısrarcı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in raylı sistemlerde milli ve yerli üretim merkezi olmasını istediklerini yineleyerek "Eskişehir bunu fazlasıyla hak ediyor ve Eskişehir'deki firmalar hem TÜLOMSAŞ özelinde hem diğer firmalarımız özelinde bu teknik...

Eskişehir raylı sistemler konusunda ısrarcı, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in raylı sistemlerde milli ve yerli üretim merkezi olmasını istediklerini yineleyerek "Eskişehir bunu fazlasıyla hak ediyor ve Eskişehir'deki firmalar hem TÜLOMSAŞ özelinde hem diğer firmalarımız özelinde bu teknik kabiliyete altyapıya ve belgelere sahip" dedi.


Eskişehir'in raylı sistemlerinin milli üretim merkezi olma potansiyeline sahip bir kent olduğuna dikkat çeken Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in 1894 yılından bu yana raylı sistem kültürünün olduğuna dikkat çekti. Eskişehir de hem potansiyel olarak TÜLOMSAŞ 'ın hem de TÜLOMSAŞ 'ın oluşturmuş olduğu yan sanayi ve şu an da ana sanayi haline gelmiş olan şirketlerin olduğunu hatırlatan Kesikbaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:


"Eskişehir, yerli ve milli hızlı trenlerin lokomotiflerin vagonların üretim merkezi konumunda. Biz Eskişehir sanayisi olarak Eskişehir'in mutlaka raylı sistemlerde milli ve yerli üretim merkezi olmasını istiyoruz. Eskişehir bunu fazlasıyla hak ediyor ve Eskişehir'deki firmalar hem TÜLOMSAŞ özelinde hem diğer firmalarımız özelinde bu teknik kabiliyete altyapıya ve belgelere sahip. Eskişehir bu anlamda Türkiye'deki tüm kentlerden çok çok daha ileri bir pozisyonda. Özellikle yeni kurulan TÜVAŞ'la birlikte bizim en büyük beklentimiz Eskişehir'in bu yönde Türkiye'nin merkezi haline gelmesi. Bununla birlikte Eskişehir'in en önemli raylı sistemlerle ilgili ihtiyaçlarından bir tanesi de, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Hasan Bey Lojistik Köy ve lojistik köyünden Gemlik'teki limanlara bağlantısının sağlanması. Bu Eskişehir'de ciddi bir ihracat potansiyelini ve yatırımı da arttıracak durumda. Bu anlamda Eskişehir yine Uraysim Proje'si Uluslararası Raylı Sistemlerin Test Merkezi projesi halihazır da Alpu Bölgesinde yapılmakta. Bunun da amacı Türkiye'de üretilen bütün raylı sistemlerin çeken, çekilen bütün ekipmanların aslında test edildiği Türkiye'nin pratik bilgisinin Türkiye'de kaldığı bir mükemmeliyet merkezi. Bu anlamda hem Uraysim hem hızlı trenlerin Eskişehir'de üretilmesi, hem de Eskişehir'in milli raylı sistemler merkezi haline gelmesi Eskişehir'in 1894'ten bu yana hak ettiği en önemli konu. Bizim en büyük talebimiz Eskişehir'in özellikle raylı sistemlerle ilgili bu alt yapısı ve kültürü, Devrim otomobili gibi olmasın istiyoruz. Böyle bir kadere sahip olsun istemiyoruz. Bu anlamda da Eskişehir'in bunu fazlasıyla şirketleriyle, altyapısıyla, makinesiyle, insan kaynaklarıyla hak ettiğini düşünüyoruz." - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir raylı sistemler konusunda ısrarcı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi         
17:07
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor         
17:02
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi         
16:05
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın         
15:42
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 18:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir raylı sistemler konusunda ısrarcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]