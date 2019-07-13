ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı Dünyanın ilk dijital terör örgütü Fetullahçı terör örgütüdür-2
3 saat önce
ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı Dünyanın ilk dijital terör örgütü Fetullahçı terör örgütüdür-2(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:22 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı
Dünyanın ilk dijital terör örgütü Fetullahçı terör örgütüdür-2
(Tür: Yurt)
ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi