ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı

6 saat önce

Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldıANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomak'lının oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle ağlayarak tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomak'lının oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle ağlayarak tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın oğlu, koronavirüsten korktuğu için evdeki tüm kıyafetleri banyoda yıkadı. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun kamera görüntülerini, sosyal medyada paylaştı. Çomaklı'nın, "En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor. 'Ne yaptın böyle' deyince, suçluluk duygusundan ağlamaya başladı. Ben de kısa da olsa videosunu çektim. Annesi baygınlık geçirecek. Bunları nerede, nasıl kurutacağız?" yazısıyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı

Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:20 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz         
12:20
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 00:00:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]