Son Dakika Haberleri: Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge'den Aile Sağlığı Merkezilerine Ziyaret

Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge'den Aile Sağlığı Merkezilerine Ziyaret

2 saat önce

Eskişehir Sağlık İl Müdürü Uğur Bilge, kent merkezindeki bazı aile sağlığı merkezilerini ziyaret etti.

Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge'den Aile Sağlığı Merkezilerine Ziyaret, System.String[]
Eskişehir Sağlık İl Müdürü Uğur Bilge, kent merkezindeki bazı aile sağlığı merkezilerini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilge'ye ziyaretlerinde Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Aslı Melek Zeytin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları Uzman Dr. Ahmet Mamur ve Dr. Gökhan Özboz eşlik etti.

Bilge, sağlığın birinci basamağının aile hekimliği sistemi olduğuna değinerek, aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri tarafından koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmeti ile birlikte gebe, bebek, çocuk takipleri, aşılama, bağışıklık hizmetleri, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik erken tarama testleri ve takipleri, obezite takibi, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama takip ve tedavisi, rutin laboratuar tahlilleri ve ayrıca her türlü sağlık sorunları için danışmanlık hizmetleri verildiğini kaydetti.

Bilge, hastalığı olmasa da bireylerin yılda en az bir kez aile hekimine muayene olması gerektiğini belirterek, aile hekiminin hastasını tanımasının, gerekirse hastalıklar ortaya çıkmadan önlem alınarak etkin bir tedavi uygulanabilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bilge, vatandaşların öncelikle aile hekimlerine başvurmalarının hem hızlı ve kolay sağlık hizmeti alabilmeleri hem de hastanelerdeki hasta yoğunluğunun azaltılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:22 Kaynak: AA

Zeytin, Eskişehir, Sağlık
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