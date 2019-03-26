Son Dakika Haberleri: Eskişehir sağlıklı kentleşecek

Eskişehir sağlıklı kentleşecek

43 dakika önce

Yerel seçimler için son haftaya girilirken, Eskişehir'de başkan adayları kentleşmenin yanı sıra, trafik, ulaşım, kırsal kalkınma ve istihdama yönelik projelere öncelik verecek.

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Yerel seçimler için son haftaya girilirken, Eskişehir'de başkan adayları kentleşmenin yanı sıra, trafik, ulaşım, kırsal kalkınma ve istihdama yönelik projelere öncelik verecek. (Soner Cavkaytar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:02 

Eskişehir, Ekonomi
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