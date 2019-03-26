Eskişehir sağlıklı kentleşecek
43 dakika önce
Yerel seçimler için son haftaya girilirken, Eskişehir'de başkan adayları kentleşmenin yanı sıra, trafik, ulaşım, kırsal kalkınma ve istihdama yönelik projelere öncelik verecek.
Yerel seçimler için son haftaya girilirken, Eskişehir
'de başkan adayları kentleşmenin yanı sıra, trafik, ulaşım, kırsal kalkınma ve istihdama yönelik projelere öncelik verecek. (Soner Cavkaytar)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:02
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