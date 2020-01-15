Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Demirel güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Demirel güven tazeledi - Son Dakika

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Demirel güven tazeledi

7 saat önce

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, 12. olağan genel kurulda tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Demirel güven tazeledi, System.String[]

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, 12. olağan genel kurulda tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.


Toplantıda, açılış töreninin ardından gündem maddeleri okundu ve ek gündem teklifleri alındı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir - gider tablosu okundu ve ibrası yapıldı. Denetleme kurulu raporu okundu ve ibrası yapıldı. Tahmini bütçe görüşüldü ve üye aidatları tespit edildi.


Toplantıya, 25 yıl derneğin başkanlığını yürüten Onursal Başkan İbrahim Sağır da katılarak destek verdi. Prof. Dr. Halil Buttanrı, Prof. Dr. Müzeyyen Buttanrı ve Prof. Dr. Tamilla Abbashanlı Aliyeva, yapılan teklifin oy birliği ile kabul edilmesi ile onursal üye oldular.


27 üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; genel kurula sunulan tek aday listesi olması nedeniyle açık oylama kararı alınarak yeni yönetim ve denetim kurulu belirlendi. Tekrar seçilerek güven tazeleyen Başkan Kenan Demirel, yaptığı konuşmasında, yeni dönemde; güvenlerine layık olamaya çalışacaklarını, yeni proje ve çalışmalar yapmayı istediklerini, öneri ve desteğe her zaman ihtiyaçları olduğunu, gönüllerinin ve kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.


Seçim sonuçlarına göre; yeni yönetim kurulu asıl üyeliklerine: Kenan Demirel, Mehmet Ali Kalkan, Aydın Çetinkaya, Şerife Gündoğdu, Adem Yeşil, denetleme kurulu asil üyeliklerine de İbrahim Sağır, Muharrem Kubat, Lütfü Kılıç seçildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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