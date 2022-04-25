Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kütahya'da 1 milyon 820 bin dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kütahya'da 1 milyon 820 bin dekar alanda toplulaştırma yapıldı

25.04.2022 10:11
Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kütahya'da 1 milyon 820 bin dekar alanda toplulaştırma yapıldı

Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kütahya'da 1 milyon 820 bin dekar alanda toplulaştırma yapıldığı bildirildi.

Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kütahya'da 1 milyon 820 bin dekar alanda toplulaştırma yapıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan yazılı açıklamada, arazi toplulaştırması ile diğer altyapı hizmetlerinin birlikte düşünülmesi gerektiği, bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu Türkiye genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yıldız, 2022 yılında DSİ 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kütahya illerinde yürütülen çalışmalar hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"DSİ 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan illerde toplam 18 projede 1 milyon 820 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapuya tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapımına devam edilen toplam proje alanı 746 bin dekar olan 7 proje kapsamında ise 360 bin dekar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca 2022 yılı içerisinde ihale edilecek Eskişehir'de 7, Kütahya'da 3, Sakarya'da 2 ve Bilecik'te ise 1 proje olmak üzere toplamda 13 proje ile birlikte ilerleyen dönemde 1 milyon 75 bin dekar alanın daha toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır."

360 bin dekar alanda daha tarla içi geliştirme

Bölge müdürlüğü bünyesinde tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"2018 yılında yapılan yetki devrinden bu yana toplam 12 proje dahilinde 900 bin dekar alanda sınır düzeltmesi, arazi tesviyesi, drenaj açılması ve tarla içi yol yapımı gibi çalışmalar tamamlanmıştır. 2022 yılı sonuna kadar ise 360 bin dekar alanda daha tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecektir. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kütahya'da 1 milyon 820 bin dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kütahya'da 1 milyon 820 bin dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika
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