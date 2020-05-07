Eskişehir Sanayi Odası 1 milyon maske üretti - Son Dakika
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Eskişehir Sanayi Odası 1 milyon maske üretti

6 saat önce

ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO), koronavirüs salgını nedeniyle üye firmalara dağıtılmak üzere başladığı maske üretiminde 1 milyon maske üretti.

Eskişehir Sanayi Odası 1 milyon maske üretti, System.String[]

ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO), koronavirüs salgını nedeniyle üye firmalara dağıtılmak üzere başladığı maske üretiminde 1 milyon maske üretti. ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, ürettikleri 250 bin maskeyi bayramdan 3 gün önce ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılmak üzere muhtarlara ve vefa destek grubuna teslim edecekleri açıkladı.

Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş (ESO ABİGEM) 10 Nisan tarihinde Odunpazarı İlçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde maske üretime başladı. Yaklaşık 25 kişilik ekibin çalışmaları sonucunda bugün 1 milyonuncu maske üretildi. Üretilen 1 milyonuncu maske için Okulun spor salonunda düzenlenen programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nursel Berber katıldı.

'745 BİN ADET ÜCRETSİZ MASKE DAĞITTIK'

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, bugüne kadar meslek liselerinin adeta bir seferberlik içerisinde 285 bin adet maske ürettiğini belirterek, vatandaşlara toplamda 745 bin adet maskeyi ücretsiz dağıttıklarını söyledi. Koronavirüs tedbirlerinin en önemlilerinden birinin maske takılması olduğunu ifade eden Çakacak, 'Koronavirüs ile mücadele bütün hızı ile devam ediyor. Bir dizi tedbirler alındı, uygulanıyor ve bunların olumlu sonuçlarını görüyoruz. Tedbirlerden en önemlilerinden biri maske takılması. Maske olmazsa olmazımızdır. Koronavirüs salgını başladığında özellikle sanayicilerimizin ihtiyacı olan maske için Sanayi odamıza maske üretimi için bir talimat verdik. Hemen organizasyonu yaptılar ve maske üretimine başladılar. Bugün de burada sembolik olarak 1 milyonuncu maskenin üretimini gerçekleştiriyorlar. Biz de devlet olarak sanayicilerimize ve ticaret erbabına 475 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıttık. Kamu kurum ve kuruluşlarına, kaymakamlığımız tarafından pazar yerlerinde ve kalabalık yerlerde, kamu kurumlarına gelen vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyoruz. Toplamda 745 bin maske ücretsiz dağıtıldı. Meslek liselerimiz adeta seferberlik halinde maske üretiyorlar. Meslek liselerimiz 285 bin adet maske ürettiler. Bunlar son derece önemli faaliyetler" diye konuştu.

'250 BİN MASKEYİ BAYRAMDAN ÖNCE ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ'

ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, yaklaşık 20 günlük sürede 1 milyon adet maske ürettiklerini söyledi. Ürettikleri 250 bin maskeyi de bayramdan 3 gün önce ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılmak üzere muhtarlara ve vefa destek grubuna teslim edeceklerini belirten Özeçoğlu, 'Nisan ayı başında burada bir atölye oluşturduk. Amacımız,  sanayicimizin ve halkımızın kolaylıkla bulamadığı ve spekülatif fiyatlarla satılan maskelerin kolaylıkla temin edilebilmesini sağlamaktı. İnsan sağlığının para ile ölçülebilecek bir değeri yok.  Biz de sanayicilerimizin çalışanlarının maske ihtiyaçlarını karşılamak için bugün 1 milyonuncu maskeyi üretiyoruz. 20 günlük sürede 1 milyon maske üretmiş durumdayız. Şimdi de valiliğimiz ile koordineli olarak 250 bin maskeyi, ücretsiz olarak bayramdan 3 gün önce muhtarlarımıza ve vefa grubumuza teslim edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Özdemir Çakacak, üretilen 1 milyonuncu maskeyi imzaladı.


Özdemir Çakacak, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:14 Kaynak: DHA


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