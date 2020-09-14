Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş Açıklaması - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, salgına rağmen Türk sanayicisinin üretime devam ettiğini bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 4,4 arttığını belirtti.

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, imalat sanayinin Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası yakaladığı ivmeyi sürdürdüğünü gördüklerini ifade eden Kesikbaş, "Tüm zorlu koşullara rağmen üretmeye devam eden sanayicimizin bu ivmeyi sürdürmesi için gerekli tedbir ve desteklerin devamını beklemekteyiz. Bu süreçten ekonomik olarak en az hasarla çıkmamızın formülü en sağlıklı koşullarda üretmeye devam etmektir." ifadesini kullandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ise ihracattaki artışın hızlı olmasa da devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sanayimizin yeni tedbirlerle desteklenmeye devam edilmesi lazım. Ekonomide özellikle imalat sanayi yönünde ciddi bir toparlanma olduğunu açıklanan verilerde teyit ediyor. Sahada yaşadığımız olumlu gelişmeleri açıklanan bu rakamlarda doğruluyor. İhracatımızda hızlı olmasa da bir toparlanma var. Kredilerde yaşanan genişlemenin etkisiyle inşaat ve otomotiv sektöründe ciddi bir canlanma oldu. Bu piyasaları ve birçok sektörü hareketlendirdi. Her ne kadar kedi faizlerinde son zamanlarda bir yükseliş olsa da sektörel canlılık devam ediyor. Aynı şekilde Eskişehir OSB'deki sanayinin elektrik ve doğalgaz tüketim verilerine baktığımızda da bu büyümeyi teyit eden veriler görüyoruz."