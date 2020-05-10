Eskişehir Sanayi Odası'ndan Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Anneler Günü sebebi ile sokağa çıkma kısıtlamasında izin verilenlere 65 yaşı ve üzerindeki vatandaşlara maske hediye etti.



Maske dağıtımı hakkında bilgi veren ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, "Bir süredir üretimin devam etmesi için şehrimizin çalışanları için maske üretiyoruz. Bugün de annelerimizi unutmadık. Onlara Anneler Günü hediyesi olarak maske dağıttık. Ayrıca bugün sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da maske ulaştırdık. Kısaca 65 yaş üstü ve annelerimize 65 bin maske dağıttık. Sosyal mesafeden olsa bile ellerini öpüyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesi" dedi. - ESKİŞEHİR