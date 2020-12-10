Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Esnaf Odaları Birliğinden ortak çağrı - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Esnaf Odaları Birliğinden ortak çağrı

10.12.2020 16:13
Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Esnaf Odaları Birliğinden ortak çağrı, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası ile Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden yapılan ortak çağrıda, "Bu zor günleri aşmak için, işbirliği yapmak ve şehrimizden satın almak zorundayız.

Eskişehir Sanayi Odası ile Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden yapılan ortak çağrıda, "Bu zor günleri aşmak için, işbirliği yapmak ve şehrimizden satın almak zorundayız. Çünkü sürdürülebilir, istihdam sağlayan ve güçlü bir kent ekonomisi için birçok unsur bulunsa da temelinde sanayicisinden büyük üreticisine bu kentte faaliyet gösterenlerin birebirine sahip çıkması yatar. Bunun en kolay yolu ve ilk adımı da şehrinden satın almaktır" görüşünün altı çizildi.

Pandemi sürecinin kent ekonomisine yansımasını değerlendirmek, yeni talepleri belirlemek ve çözüm önerilerini istişare etmek için ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş ESESOB Başkanı Ekrem Birsen ile bir araya geldi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde gerçekleştirilen istişarede gerekli devlet desteklerinin yanı sıra aynı şehri paylaşanlarında birbirine destek olmasının zorunluluğuna dikkat çekildi.

Görüşme de konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bu şehrin ekmeğini yiyor suyunu içiyorsak zor günlerde de bir birbirimize sahip çıkmak çok kıymetli hale geliyor. Esnafımızla, sanayicimizle daha yakın olacağımız zamanlardayız. Salgın öncesi gündeme getirdiğimiz, hatta bir kampanya olarak tanıttığımız 'Eskişehir'den satın al Eskişehir kazansın' ile 'birlikte satın al' projeleri bu anlamda kenetlenmemizi, sıkıntıları bir nebzede olsa aşmamızı sağlayacak yaklaşımlardır. Diyoruz ki bir çağrıda bulunalım, satın almalarımızı şehrimizden yapalım. Bu sayede önemli bir adım atarak dayanışma içinde olabiliriz" dedi.

Temel taşı

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ise, adı ve sermaye yapısı küçük olsa da esnaf ve sanatkarın, üretimden istihdama önemli katkı sağladığını, köklü yapısıyla ülke ekonomisinin temel taşı olduğunu söyledi. Günlük kazanıp, günlük harcayan esnaf ve sanatkarın salgından en çok etkilenen kesim olduğuna vurgu yapan Birsen, "Bunu aşacak, etkisini azaltacak konuların başında şehrimiz esnafından satın alma geliyor. Bugün Eskişehir Sanayi Odamız temsilcileri ile bu konuyu değerlendirme şansını bulduk. Hızlı ve çözüm üretici adım olarak şehrimizden satın almanın esnafımızda desteği büyük olacaktır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Esnaf Odaları Birliğinden ortak çağrı
Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Esnaf Odaları Birliğinden ortak çağrı

Esnaf ve Sanatkarlar, Ekrem Birsen, Eskişehir, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Esnaf Odaları Birliğinden ortak çağrı - Son Dakika Ekonomi


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