Eskişehir Sanayi Odası ve üyelerinden Elazığ'a destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir Sanayi Odası ve üyelerinden Elazığ'a destek - Son Dakika

Eskişehir Sanayi Odası ve üyelerinden Elazığ'a destek

6 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Elazığ ve çevre illerde meydana gelen deprem için yardım çalışmalarına başladı.

Eskişehir Sanayi Odası ve üyelerinden Elazığ'a destek, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Elazığ ve çevre illerde meydana gelen deprem için yardım çalışmalarına başladı.


ESO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve AFAD koordinasyonunda Elazığ'a 360 adet katalitik soba, dedantör ve gerekli diğer malzemeleri 26 Ocak Pazar günü gönderdi.


ESO'nun deprem sonrası yardım için hareket geçtiğini ve yapılan görüşmeler sonrası TOBB ve AFAD'ın bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri belirlediklerini söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Hava şartlarının sert geçtiği bölgede ısınma ihtiyacı ön plana çıkmakta. Biz de sanayicilerimizle birlikte çok hızlı bir kampanya başlattık. Şehrimizden ve ülkemiz genelinden sobaları temin ettik. İlk etapta 300 katalitik soba göndermeyi planlarken sanayicilerimizin desteği ile bu rakam 400'e çıktı. Sobanın yanı sıra gerekli sarf malzemelerini de kamyonlara yükleyerek bölgeye gönderdik" dedi.


Depremin Türkiye gerçeği olduğuna vurgu yapan Kesikbaş, "Ancak birbirimize yardım etmek ve dayanışmak da bizim diğer en önemli gerçeğimiz. Yaraları birlikte saran, acıları birlikte paylaşan bir ülkeyiz. Bu yüzden bölgeye göndermeyi hedeflediğimiz 1000 adet katalitik soba kampanyamızı sürdüreceğiz. Sanayicilerimizden ve yardım etmek isteyenlerden bu rakama ulaşmak için desteklerini bekliyoruz. Yardım kampanyamıza katılmak isteyenler odamız Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya'ya 0 549 549 26 46 numaralı telefondan ulaşabilir" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
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