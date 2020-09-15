Eskişehir Sanayi Odasına "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE), Eskişehir Sanayi Odasına (ESO) "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası niteliğe sahip belgeyi Eskişehir'de alan ilk sivil toplum kuruluşu ESO oldu.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş,belge teslim töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir sanayinde örnek teşkil etmek için böylesine önemli bir belgeyi aldık. Kurum olarak üyelerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenilir ve hijyenik ortamda hizmet sunmak çok önemli çünkü bizler örnek olmak zorundayız. Her şeyin başı sağlıktan geçiyor."

TSE Eskişehir Müdürü İsmail Kaynarca ise 11 Eylül'de yapılan yoğun denetimler sonrası ESO'nun belgeyi almaya hak kazandığını aktardı.

Karaca, "Tetkiklerinden sonra ESO bu belgeyi almayı hak etti. Hayırlı, uğurlu olsun. Sanayi Odasının üyelerine de örnek teşkil edecek şekilde bu süreci etkin bir şekilde yürütmesinden dolayı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.