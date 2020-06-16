ESKİŞEHİR Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik - Son Dakika

ESKİŞEHİR Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik (2)'TANI KİTLERİMİZ DÜNYADA İLK OLACAK'Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir Sanayi Odası ziyaretinin ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Arçelik fabrikasına geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik (2)

'TANI KİTLERİMİZ DÜNYADA İLK OLACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir Sanayi Odası ziyaretinin ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Arçelik fabrikasına geçti. Fabrikayı gezerek, yetkililerden bilgi alan Büyükdede, 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Takdim Programı'na katıldı. Bakan Yardımcısı Büyükdede'nin yanı sıra programa Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş yer aldı.

Türkiye'nin salgınla mücadelede aşı ve ilaç çalışmalarının dünyanın ilgisini çektiğini aktaran Büyükdede, tanı kitlerinde nanoteknolojiyi esas alan ve dünyada ilk olacak yeni ürünü geliştirmeye çalıştırdıklarını söyledi. Büyükdede, 'Salgınla mücadele etmek için aşı ve ilaç çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanındaki projelerimiz dünyanın ilgisini çekiyor. Tedavide kullanılan ve daha önce ithal ettiğimiz 2 farklı ilacın etken maddesini artık kendimiz üretebiliyoruz. Virüs proteinlerini çoğaltıp, satabiliyoruz. Aşıda, geleneksel yöntemlerin yanında, hiçbir ülkenin denemediği yeni teknolojileri deniyoruz. Geliştirdiğimiz yüksek antikorlu plazmayı hasta tedavilerinde kullanıyoruz. Tanı kitlerinde nanoteknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz' dedi.

HİJYENİK ÜRETİM STANDARTLARINI TSE BELİRLEDİ

Türk Standartları Enstitü'nün, üretim cephesinde büyük özveriyle çalışanlar ve sanayiciler için fabrikalarda uyulması gereken temel kuralları belirlediğini anlatan Bakan Yardımcısı Büyükdede, şunları söyledi:

'Ateş ölçümünden vardiyaların ve servislerin ayarlanmasına, hijyen alanında yapılması gerekenlerden iş sürekliliğinin sağlanmasına varıncaya dek alınması gereken tedbirleri üretim tesisleriyle paylaştık. Paydaşlarımızın bu kurallara harfiyen riayet etmesini istedik. Bu kapsamda enstitümüz uzmanları, sanayi işletmelerimiz için 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladı. Kılavuz, sanayi kuruluşlarının Covid-19 ile mücadelesinde hijyen ve enfeksiyon önlemede rehber olacak. Türk Standartları Enstitümüzün hazırlamış olduğu kılavuzun işletmelerimize ne gibi kolaylıklar sağlayacağına da kısaca değinmek istiyorum. Bu kılavuz, firmalara salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmadı. Şimdi olduğu gibi firmaların salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini sağladı.'

ARÇELİK'E 'GÜVENLİ ÜRETİM' BELGESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, TSE'ye başvuru yapan Arçelik'in kılavuza göre denetlendiğini ve bu denetimden geçtiğini belirterek, 'Denetimi geçen ülkemizin güzide firmalarından Arçelik, 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı. Bu belge başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan Arçelik'e bazı önemli avantajlar getirecek. Öncelikle çalışanların işyerlerine güvenmesini sağlayıp, verimlilik artışlarına katkıda bulunacak. İnsan sağlığına uygun üretimi teşvik edilecek, tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularında kafalarındaki soru işaretleri giderilecek. Arçelik'in müşterilerine, üretimlerinin kalitesini uzun uzun anlatmasına gerek kalmayacak' diye konuştu.

'KILAVUZ BİLİM KURULU ÖNERİLERİYLE HAZIRLANDI'

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nun, Dünya Sağlık Örgütü uygulamaları ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu önerileriyle hazırlandığını söyledi. Şahin, 'Bilimsel çerçevede Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) iyi uygulamalarına, Sağlık Bakanlığı'mız bünyesinde kurulan Bilim Kurulu'nun önerilerine ve hazırladıkları kılavuzların tamamını birleştirmek suretiyle bu kılavuzu hazırladık. Elbette bu kontrollü sosyal hayat dediğimiz dönem, hepimize belki üç kalemde özetlenen tedbirler manzumesi içeriyor. Mesafe, hijyen ve maske. Bu üçü üzerine kurulu tedbirler paketi öneriyor. Esasında bakarsanız bu kılavuz ve kılavuzun mantığı da bütün bu tedbirleri ve bunların arkasında var olan tedbirlerin tamamını kapsıyor' dedi.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk'e verdi. Bakan Yardımcısı Büyükdede, programın ardından Eskişehir'den ayrıldı.

ESKİŞEHİR Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik

Organize Sanayi Bölgesi, Arçelik A.Ş., Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik - Son Dakika

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