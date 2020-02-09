Eskişehir sanayicisi ihracatı artırdı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), ilin ihracatının geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 8,4 arttığını duyurdu.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen sene Eskişehir'den dış satımın 1 milyar 145 milyon dolara ulaştığı, vergi dairesi Eskişehir'de olmayan ESO üyelerinin ihracatı da eklenince bu miktarın 2,5 milyar doları aştığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ülkeler yerine bölgeler ile şehirlerin yarıştığı yeni bir ihracat ekosisteminin oluştuğunu vurguladı.

Kesikbaş, bu sistemde, projelerle Eskişehir ekonomisine ve ihracatına katkı sağlamak için çalıştıklarını aktardı.

ESO'nun ortak akılla belirlediği stratejiler ve hayata geçirdiği projelerle Eskişehir ve ülke ekonomisine değer kattığına değinen Kesikbaş, şöyle devam etti:

"İhracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda hareket ediyoruz. 2023 yılında ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Üyelerimiz için hayata geçirdiğimiz Avrupa Birliği (AB) ve Ticaret Bakanlığı kaynaklı Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) projeleriyle sektörel odaklı ihracat çalışmaları yürütüyoruz. Tedarikçi Günleri ile ülkemizin en büyük ihracatçı firmalarını üyelerimizle bir araya getiriyoruz. Yurt içi, yurt dışı fuar, yurt dışı ikili iş görüşmeleri organizasyonlarıyla şirketlerimizin ihracat faaliyetlerine katkı için uğraşıyoruz. Odamız yönetim kurulu ve profesyonel çalışanlarımız üyelerimiz için değer üretiyor, proje fabrikası gibi çalışıyor."

Kesikbaş, Eskişehir'den ABD, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Çin başta olmak üzere 100'ü aşkın ülkeye ihracat yapıldığı bilgisini verdi.

ABD'ye dış satımın her geçen yıl arttığını, 2015'te 291 milyon dolar olan ihracatın 2018'de 500 milyon dolara yaklaştığını bildiren Kesikbaş, "En çok ihraç edilen ürünler ise beyaz eşya alanında buzdolabı, ocak, fırın, madende boraks, manyezit, krom, mermer ve nikel, havacılıkta uçak ve helikopter motoru, yapısal ve motor parçaları, yapı malzemelerinde PVC, seramik, kiremit, armatür, yapı kimyasalları, gıdada bisküvi, kek, kuru yemiş ve süt ürünleri, otomotiv sektöründe ise kamyon ve otomotiv parçaları olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.