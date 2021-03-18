Eskişehir sanayinin eğitim merkezi "EOSB Meslek Lisesi" başkanları ağırladı - Son Dakika

Eskişehir sanayinin eğitim merkezi "EOSB Meslek Lisesi" başkanları ağırladı

18.03.2021 17:09
Eskişehir sanayinin eğitim merkezi

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için Eskişehir OSB tarafından hizmete sunulan Özel...

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için Eskişehir OSB tarafından hizmete sunulan Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyelere Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyesi Okul Müdürü Rahmi Özyiğit ve okul idarecilerinin yer aldığı ziyarette başkanlar, okulu gezerek incelemelerde bulundu. Başkanlar buluşmasının ev sahipliğini yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ETO Başkanı Metin Güler ve ETB Başkanı Ömer Zeydan'ı, Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ağırlayarak okul hakkında bilgiler verdi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ETO Başkanı Metin Güler ve ETB Başkanı Ömer Zeydan'a, sınıfları ve atölyeleri gezdirerek detaylı bilgiler veren Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Geçtiğimiz yıl 100 öğrencimizle geçici binamızda eğitime başlamıştık, bu eğitim döneminde yeni okul binamızın tamamlanmasıyla birlikte 273 yeni öğrenci daha alarak, toplam 373 öğrenciyle yeni eğitim yılına başladık. Okulumuz ana kampüsü toplam 26 bin metrekareden oluşuyor ve içerisinde 30 derslik, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, sergi alanı, laboratuvarlar, yemekhane bulunmakta. Okulumuzda metal teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, plastik teknolojisi, makine teknolojisi ve elektrik ve elektronik teknolojileri bölümleri var ve bu yıl 3 bölümle eğitim vermeye başladık" dedi.

"Sanayimizin inovatif gelişimine katkı sağlayacaklar"

Okuldan mezun olacak gençlerin Eskişehir sanayisinin inovatif gelişimine ciddi katkı sunacağını söyleyen Başkan Küpeli, "Buradan yetişecek gençler, il sanayimizin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamada çok büyük rol oynayacaklar. Onlara burada her yönüyle eksiksiz bir eğitim vermek için çaba gösteriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir sanayisinin 25 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdükleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Üzerinde çok uzun süre şekilde çalıştığımız okulumuzun, inşası sırasında da her detayıyla başta başkan vekilimiz ve okul kurucu temsilcimiz Metin Bey olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımız ve ekibimiz çok yakından ilgilendi. Her yönüyle öğrencilerimize ve öğretmenlerimize layık olacak, dört dörtlük bir okul yaptık ve il sanayimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.

"Eskişehir sanayisinin nitelikli insan gücünü karşılayacak"

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayicinin aradığı tüm nitelikleri Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin barındırdığını belirterek, "Buradan yetişen çocuklarımız birer altın bilezik ile mezun olacaklar. İlimize ve sanayimize hizmet edecekler. Bu okulda gördüğüm derslik ve atölyelerdeki imkanlarla yetişen öğrencilerin, kendilerine sağlanan bu olağanüstü eğitim ortamıyla ilerleyen yıllarda, sanayimizin teknolojik gelişimine çok ciddi katkılar sağlayacaklarına canı gönülden inanıyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye örnek modern bir okul"

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, okulun ilk mezunlarını vermeye başlamasıyla Eskişehir sanayisindeki nitelikli iş gücü ihtiyacının büyük oranda karşılanacağını söyledi. Başkan Güler, Eskişehir sanayisinin hayalini gerçekleştirdikleri Eskişehir OSB Yönetimine şükranlarını sundu. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ise Eskişehir OSB yönetiminin büyük bir iş çıkardığını, çağın gereklerine uygun, modern ve Eskişehir sanayisinin ihtiyacı olan bir okulun kente kazandırıldığını belirterek, OSB Yönetiminin Türkiye'ye örnek okul inşa ettiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir sanayinin eğitim merkezi EOSB Meslek Lisesi başkanları ağırladı
Eskişehir sanayinin eğitim merkezi EOSB Meslek Lisesi başkanları ağırladı
Eskişehir sanayinin eğitim merkezi EOSB Meslek Lisesi başkanları ağırladı
Eskişehir sanayinin eğitim merkezi EOSB Meslek Lisesi başkanları ağırladı
Eskişehir sanayinin eğitim merkezi EOSB Meslek Lisesi başkanları ağırladı
Eskişehir sanayinin eğitim merkezi EOSB Meslek Lisesi başkanları ağırladı

Metin Güler, Eskişehir, Türkiye, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir sanayinin eğitim merkezi 'EOSB Meslek Lisesi' başkanları ağırladı - Son Dakika


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