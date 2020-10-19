Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı - Son Dakika

Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı

19.10.2020 13:19

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ iş birliğiyle kent ile limanlar arasında başlatılan ulaşım hizmeti kapsamında ilk yük treni törenle uğurlandı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ iş birliğiyle kent ile limanlar arasında başlatılan ulaşım hizmeti kapsamında ilk yük treni törenle uğurlandı.

Hasanbey Lojistik Merkezi'nde ilk trenin Kocaeli Derince Limanı'na yola çıkarılmasının ardından ESO Meclis Salonunda protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir ve bölgesinin dünyaya açılmasını sağlayacak "Yeşil Yol Projesi"nin, ekolojik ve çevreye uyumlu yapılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı da demir yolu sanayisinin yanında çok önemli bir üretim merkezi olan Eskişehir'e, Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birinin inşa edildiğini anlattı.

Yurt içi ve yurt dışı yük taşımacılığı, dağıtım, depolama, gümrükleme ve diğer hizmetlerin yapılabildiği Hasanbey Lojistik Merkezi'nin 540 bin metrekare alana sahip olduğunu belirten Yazıcı, "Yıllık 1,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bugüne kadar kapasitesini yeterince kullanamadığımız lojistik merkezimiz sayesinde Eskişehir, demir yolu bağlantısının olduğu tüm limanlara bağlanacak." dedi.

Yazıcı, lojistik merkezi ile İzmit Körfezi'ndeki limanlar arasında düzenli tren seferleri yapılarak Eskişehir ve bölge sanayicilerine çevreci, hızlı, ekonomik ve planlı konteyner taşımacılığı hizmeti verileceğini vurguladı.

Eskişehir'den her hafta bir blok tren hareket edecek

Yüklerin başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tren ve gemi kombinasyonuyla taşınacağını dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Sanayicilerimize zamanında ve kesintisiz konteyner temin edilebilmesi için Hasanbey Lojistik Merkezi'nde konteyner parkı oluşturularak bir nevi kuru liman olarak da hizmet verilecektir. Aynı şekilde ithalat konteynerlerinin limanlardan blok konteyner trenleriyle lojistik merkezine getirilerek buradan fabrikalara dağıtımları gerçekleştirilecektir. Ayrıca Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Hattı üzerinden demir yolu taşımacılığı başlatılacak, bu sayede ikinci bir elleçleme yapılmadan Eskişehir'den yüklenen konteynerler trenle Orta Doğu, Orta Asya ve Çin'e ulaşabilecektir.

Eskişehir'den halen tamamı kara yolu ve deniz yolu kombinasyonuyla gerçekleştirilen yıllık 100 bin konteynerlik uluslararası taşımanın ilk etapta yarısının demir yolu ve deniz yolu kombinasyonuyla taşınması planlanmaktadır. İlerleyen yıllarda ise Eskişehir'in artan ihracat potansiyeli ile yıllık 100 bin konteynerin demir yoluyla limanlara taşınması öngörülmektedir. İlk etapta haftada bir blok tren planlanmış olup, takip eden aylarda bu haftanın üç günü düzenli blok tren olarak gerçekleştirilecektir."

Sanayicilerin Hasanbey Lojistik Merkezi üzerinden yapacağı yurt içi ve uluslararası taşımalara tarife avantajı sağlanacağını vurgulayan Yazıcı, ilk trenin taşıdığı 23 vagon beyaz eşyanın Çin'e sevk edileceğini sözlerine ekledi.

Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı
Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı
Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı
Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı

Derince Limanı, Eskişehir, Kocaeli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir sanayisi demir yolu ile limanlara bağlandı - Son Dakika Ekonomi

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