ESKİŞEHİR Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi
36 dakika önce
Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)SARAR ŞÜPHELİLERİ ESKİŞEHİR'DE GETİRİLDİEskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinin soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak...
Sarar
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:19 Kaynak: DHA
çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye
'ye iade edildi (2)
SARAR ŞÜPHELİLERİ ESKİŞEHİR'DE GETİRİLDİ Eskişehir
'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar
ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinin soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bulgaristan
'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen 4'ü kadın 6 şüpheli Eskişehir'e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen ve soruşturma da tutuklanan hizmetçi Lulia Dragusan'ın sevgilisinin de aralarında bulunduğu Aleksandar Arikov, George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova tanınmamak için yüzlerini elleriyle kapattı. Sağlık kontrolünün ardından polis araçlarına bindirilen 6 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çin'den Türkiye'ye Sincan daveti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız
Ünlü iş adamı Cemalettin Sarar ve eşini döverek evini soyan 6 kişi Türkiye'ye teslim edildi!