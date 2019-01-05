Eskişehir Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecek

Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıldönümü dolayısıyla Eskişehir'de anma yürüyüşü düzenlenecek.

Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıldönümü dolayısıyla Eskişehir'de anma yürüyüşü düzenlenecek.



Eskişehir Valiliği himayesinde 'Gençlik Şühedanın İzinde' başlığıyla, Sarıkamış Harekatı anısına 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor Anma Yürüyüşü' programı düzenlenecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün oluşturduğu yürüyüş programı, 6 Ocak saat 10.00'da Eskişehir Garı önünde başlayacak. Program, saat 11.00'de Eskişehir Hava Şehitliği'ndeki anma ziyaretiyle devam edecek. Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ikramında bulunulacak. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kasımpaşa'nın Yeni Transferi Azad Toptik: Şampiyon Olmak İçin Kadromuz Yeterli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 3'lü Zirve İstanbul'da Toplanacak

Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı

Ukrayna Polisi Bu Şüpheliyi Arıyor