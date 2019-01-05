Son Dakika Haberleri: Eskişehir Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecek

Eskişehir Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecek

12 dakika önce

Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıldönümü dolayısıyla Eskişehir'de anma yürüyüşü düzenlenecek.

Eskişehir Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecek, System.String[]
Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıldönümü dolayısıyla Eskişehir'de anma yürüyüşü düzenlenecek.

Eskişehir Valiliği himayesinde 'Gençlik Şühedanın İzinde' başlığıyla, Sarıkamış Harekatı anısına 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor Anma Yürüyüşü' programı düzenlenecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün oluşturduğu yürüyüş programı, 6 Ocak saat 10.00'da Eskişehir Garı önünde başlayacak. Program, saat 11.00'de Eskişehir Hava Şehitliği'ndeki anma ziyaretiyle devam edecek. Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ikramında bulunulacak. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Türkiye, Sarıkamış, Eskişehir, Yaşam
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