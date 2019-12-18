Eskişehir Şehir Hastanesi 'Kalp Merkezi' olarak çalışmalarına devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eskişehir Şehir Hastanesi 'Kalp Merkezi' olarak çalışmalarına devam edecek - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesi 'Kalp Merkezi' olarak çalışmalarına devam edecek

6 saat önce

Eskişehir Şehir Hastanesi, hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar 3 bin 300 anjijografi işlem ve 140 açık kalp ameliyatı ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi 'Kalp Merkezi' olarak çalışmalarına devam edecek, System.String[]

Eskişehir Şehir Hastanesi, hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar 3 bin 300 anjijografi işlem ve 140 açık kalp ameliyatı ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hastane, Sağlık Bakanlığı'nın onay vermesiyle Kalp Merkezi olarak çalışmalarına devam edecek.


Anjiyografide 3 cihaz ve 11 uzman doktor ile acil durumlarda, kalp ve damar cerrahisinde ise 3 ameliyat masası, 5 uzman doktor ile açık kalp cerrahisi gerektiren durumlarda görev yapıyor. Kardiyoloji servisi 46 oda 61 yatak kapasitesine sahip. KVC servinde ise 18 oda ve 24 yatak bulunuyor.


Konuyla ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanlığının onayıyla Kalp Merkezine dönüştüğünü belirterek, merkezde en sık ölüm sebebi olan kalp hastalıklarına hızlı ve etkin müdahale yapılacağını vurguladı. - ESKİŞEHİR

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 16 bin yeni istihdam sağlanacak
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız

Son Dakika Haberleri
22:08 MHP'li Büyükataman'dan, Bahçeli'nin sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'na... - Son Dakika Haber
22:06 Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Haber
21:59 İndiği servisin altında kalan öğrenci yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika Haber
21:56 Mersin'de işçinin bacağına çelik halat saplandı - Son Dakika Haber
21:53 HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı - Son Dakika Haber
21:31 Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti! - Son Dakika Haber
20:40 F.Bahçe aradığı golü buldu! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:15:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir Şehir Hastanesi 'Kalp Merkezi' olarak çalışmalarına devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]