Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı

21.04.2021 10:31
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı, System.String[]

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, pandemi döneminde yaklaşık 65 bin kişinin kalp- damar hastalıklarıyla ilgili hastanelerine başvurduklarını söyledi.

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, pandemi döneminde yaklaşık 65 bin kişinin kalp- damar hastalıklarıyla ilgili hastanelerine başvurduklarını söyledi. Bildirici, "Yaklaşık 1 yıldır devam eden pandemi sürecinde hastanemizde 2 bin anjiyo, 110 açık kalp ameliyatı yapıldı" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, koronavirüs salgınının başladığı 2020 yılının Mart ayından itibaren 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Başhekim Dr. Yaşar Bildirici, kalp- damar rahatsızlığı olanların tedavilerini pandemi nedeniyle kesinlikle ertelememeleri gerektiğini belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, bu yıl dünyada yaklaşık 18 milyon insan, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle kaybedildi. İlerleyen yıllarda daha da artacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 1 yıldır devam eden pandemi sürecinde hastanemizde yaklaşık 2 bin anjiyo ve 110 civarında da açık kalp damar cerrahisi yapıldı. Bunlara ilaveten yaklaşık 65 bin kişi kalp- damar hastalıkları ile ilgili olarak hastanemize başvuru yaptı. Bu 65 bin hastanın da 4 bini hastanemizde yatarak tedavi gördü. Kalp- damar hastalıklarının çok önemli bir kısmı önlenebilir bir hastalık. Yaşam tarzı, beslenme modeli, hayat tarzımız kalp-damar hastalığının sürecini belirleyen faktörlerdir. Diğer bir konu da pandemi dolayısı ile kalp damar hastalığı olan hastalarımız lütfen tedavilerini geciktirmesinler, ihmal etmesinler, ertelemesinler. Eskişehir Şehir Hastanesi, tüm imkanları ile bu hasta gurubuna hizmet vermeye devam ediyor. Kalp-damar hastalığından muzdarip olan hastalarımız eğer kendilerine aşı tanımlanmışsa asla imtina etmeksizin aşılarını yaptırsınlar" diye konuştu.

'AŞI EN ÖNEMLİ KORUNMA YÖNTEMİ'Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bektaş Murat ise kalp- damar hastalığı olan birinin koronavirüsten korunmak için mutlaka aşı yaptırması gerektiğini söyledi. Aşının öncelikle bu hastalar için önerildiğine dikkat çeken Murat, şöyle konuştu: "Merkezimizde, damar cerrahisi uzmanlarımız ve kardiyoloji uzmanlarımızla birlikte laboratuvarımızda steril bir şekilde koronavirüs hastaları da dahil tüm hastalarımızın hizmetindeyiz. Özellikle kalp krizi geçiren hastalarımızın tam donanımlı bir şekilde anjiyografi veya cerrahi işlemlerini yürütmekteyiz. Kalp- damar hastalığı olan bir hastada genellikle tansiyon ve şeker hastalığı da vardır. Dolayısı ile bu hastalar koronavirüse yakalandıklarında ciddi ölüm tehlikesi altındadırlar. Bu konuda net bir tedavi de olmadığından, korunmak için en önemli konu olan sosyal mesafe ve ziyaretlerin azaltılması ile birlikte aşı en önemli korunma yöntemi olarak görülmektedir. Hastalarımız da bize sık sık 'Hocam ciddi hastalığımız var, aşı yaptırabilir miyiz?' diye soruyorlar. Aşı öncelikle bu hastalar için öneriliyor zaten. Asıl bu hastaların koronavirüse yakalanmaması gerekiyor. Çünkü ciddi ölümcül seyrediyor." 'PANDEMİDE KALP KRİZİ VAKALARI ARTTI'Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Opr. Dr. Abbas Heval Demirkol ise pandemi döneminde kalp krizi vakalarının arttığını söyledi. Bu süreçte cerrahi açıdan tüm kalp ameliyatlarının kesintisiz sürdüğünü kaydeden Demirkol, "Kliniğimizde pandemi döneminde de kalp ve damar cerrahisi açısından bütün ameliyatlarımız kesintisiz olarak sürmektedir. Maalesef ki bu dönemde kalp ve damarlarda pıhtılaşma faktörlerinin artması nedeni ile kalp hastalıkları ve buna bağlı olarak kalp krizleri vakaları da arttı. Halkımız tarafından yapılan yanlışlardan biri, enfeksiyon kapacağım, diye hastaneye başvurmamaları veya gecikmeleridir. Bu konuda biz Eskişehir Şehir Hastanesi olarak her türlü altyapıyı sağladığımızı, düzenli olarak eğitimlerimizi yaptığımızı, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini muntazam bir şekilde aldığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1 yılda 2 bin anjiyo ve 110 kalp ameliyatı - Son Dakika


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