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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:24
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik, System.String[]

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi'nde, başta şeker hastalığına bağlı olmak üzere gelişen yaraların tedavi edildiği Kronik Yara Bakım Polikliniği hizmete girdi.

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi'nde, başta şeker hastalığına bağlı olmak üzere gelişen yaraların tedavi edildiği Kronik Yara Bakım Polikliniği hizmete girdi. Başhekim Dr. Yaşar Bildirici, "Servisimize Kütahya, Afyon, Bilecik, Bursa ve Yalova olmak üzere çevre illerden çok sayıda hastamız geliyor" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde oluşturulan Kronik Yara Bakım Polikliniği hizmete girdi. Serviste, başta şeker hastalığına bağlı yaralar olmak üzere tüm hastalıklarla ilgili yaralar nedeniyle uzuv kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Başhekim Dr. Yaşar Bildirici, farklı branşlardan hekimlerin görev aldığı Kronik Yara Bakım Polikliniği'ne çevre illerden çok sayıda hasta geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımız için hem hayırlı bir hizmet hem de kaliteli bir sağlık hizmeti verebilecek bir adım. Hasta grubuna farklı branştan hekimlerin birlikte bir kombinasyon ile hizmet verdiği servis olması açısında çok önemli. Hastaların dahili hastalık problemleri olabilir, mesela şeker hastası gibi. Ameliyat veya benzeri süreçler var. Biz bu serviste bütün branşlardan doktor arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Hastalar servise geldikleri andan itibaren dahiliye ve genel cerrahi hekimleri tarafından değerlendiriliyor. Enfeksiyon hastalıkları hekimi tarafından da enfeksiyon açısından değerlendirilip tedavi yaklaşımları başlıyor. Servisimize başta Kütahya, Afyon, Bilecik, Bursa ve Yalova olmak üzere çevre illerden çok sayıda hastamız geliyor" dedi.

'YILDA 10 BİN KİŞİDE UZUV KAYBI OLUYOR'Her yıl yaklaşık 10 bin kişinin çeşitli hastalıklar nedeniyle uzuv kaybı yaşadığını söyleyen poliklinik doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Boran Yalçın, "Yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak kronik hastalıklar da artıyor. Türkiye'de yaklaşık 500 bin kadar şeker hastalığına bağlı diyabetik hasta var. Yılda yaklaşık 10 bin kişide uzuv kaybı oluyor. Ünitemizin amacı, hastaların bu duruma gelmeden öncelikli olarak tedavi edilip hem uzuv kaybı yaşanmaması hem de ağrılı durumlardan kurtarmak" diye konuştu. Son yıllarda gelişen tedavileri uyguladıklarını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Irmak Kaya ise "Hem dahiliye problemi olan hastaların sorunlarını çözmeye hem de cerrahi açıdan hastaların tedavilerinin yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu ünitede haftalık konseyler düzenliyoruz. Ortopedi uzmanı, kalp damar cerrahı ve plastik cerrahımız da zaman zaman ekibimize iştirak ediyorlar. Hastalar yattığı zaman ekiple birlikte bakarak ne tür bir tedavi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Günlük olarak pansumanlar yapılıyor ve yaranın iyileşme süreci takip ediliyor. Son yıllarda yara bakımında gelişen tedavileri de burada uyguluyoruz" dedi.

Tedavi olmak için Kütahya'dan gelen diyabet hastası Murat Şenkal, ayağının kötü durumda olduğunu dile getirerek, "Diyabetten kaynaklı ayak başparmağımın yanındaki parmak kesildi. Birçok hastaneyi gezdim fakat şifa bulamadım. 13 gündür buradayım. Ayağım çok kötüydü ama 13 günde önemli bir mesafe aldık. Ayağım bayağı iyileşti, iyi durumdayım. Burada çalışan personeller çok iyi" diye konuştu.


Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kronik yara tedavisine özel poliklinik - Son Dakika


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