Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polikliniklere vardiya uygulaması geliyor - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polikliniklere vardiya uygulaması geliyor

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polikliniklere vardiya uygulaması geliyorESKİŞEHİR Şehir Hastanesi, normalleşme süreciyle birlikte poliklinik hizmetlerini sosyal mesafe ve yoğunluğu azaltmak amacıyla iki vardiyaya çıkarıp akşam 22.00'a kadar devam ettirecek.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polikliniklere vardiya uygulaması geliyor

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi, normalleşme süreciyle birlikte poliklinik hizmetlerini sosyal mesafe ve yoğunluğu azaltmak amacıyla iki vardiyaya çıkarıp akşam 22.00'a kadar devam ettirecek. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, vardiya sisteminin hastanedeki yoğunluğunu azaltacağını ifade ederek, 1 Haziran'dan itibaren tüm poliklinikler aktif olacak ancak iki vardiya şeklinde çalışacak. Bunlardan bir grup sabah 08.30 ile 15.30 arası poliklinik yapacak. İkinci grup da 16.00'da başlayacak ve 22.00'a kadar poliklinik hizmetine devam edecek. Polikliniklerin yanı sıra görüntüleme birimleri, teşhis birimleri, tomografi, MR, EKG gibi hizmetlerde aynı şekilde iki vardiya şeklinde çalışacak dedi.

Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran'dan itibaren Türkiye yeni normalleşme sürecine başlayacak. Kafe, restoran ve spor salonlarının yanı sıra hastaneler de pandemi öncesindeki çalışma sistemine dönerek poliklinik hizmetlerini vermeye yeniden başlayacak. Eskişehir Şehir Hastanesi de 1 Haziran'dan itibaren tüm poliklinik hizmetlerinin verilecek olması nedeniyle normalleşme çalışmalarına başladı. Hastanede oluşacak yoğunluğu göz önüne alan hastane yönetimi, sosyal mesafe kuralına uyulması ve yoğunluğun azaltılması için özellikle poliklinik ve ona destek veren görüntüleme merkezleri gibi hizmetleri iki vardiya halinde çalıştıracak. Yeni uygulamaya göre branşta tek doktoru olan poliklinikler dışındakiler, 08.30- 15.30 ile 16.00- 22.00 saatleri arasında iki vardiya sistemiyle hizmet verecek. Bu sayede hastaneye gelecek olanların yoğunluk oluşturması engellenacak, koronavirüs bulaşım riski de en aza indirilmiş olacak.

'4 GÜNDÜR POZİTİF VAKA YOK'

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, covid-19 hasta sayısında azalma olduğunu ve 4 gündür yeni vaka çıkmadığını söyledi. Yoğun bakımda olan hasta sayısının da düştüğünü ifade eden Uzm. Dr. Bildirici, Pandemi sürecinde Eskişehir Şehir Hastanesi de yoğun bir şekilde hizmet verdi. Bugünkü noktada Covid-19 hasta sayısı 100'ün altına düştü. Yoğun bakımda da hasta sayımız azaldı. 3-4 gündür pozitif vaka olmadı. Kötü günleri bırakıyoruz ama her şey normal olamayacak. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği tedbirleri ve kuralları uygulaması gerekiyor. 1 Haziran'da normalleşme sürecinde hastanemizde olacak dedi.

'YOĞUNLUĞU VARDİYA SİSTEMİYLE AZALTACAĞIZ'

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Bildirici, pandemi öncesinde şehir hastanesinde günlük 8 bin olan poliklinik sayısının 2 binin altına düştüğünü ancak normalleşme ile birlikte yeniden yükselmeye başladığını söyledi. Hastanede yoğunluğu azaltmak ve sosyal mesafe kuralını tam olarak uygulamak için vardiya sistemine geçeceklerini anlatan Bildirici, Poliklinik sayılarımızı son 1-2 haftadır arttırıyoruz. Pandemiden önce poliklinik sayımız 8 bin civarındaydı. Pandemi de 2 binin altına düşmüştü. Şuanda 3 binin üzerine çıktı. Normalleşme süreciyle bu sayılar daha da artacak. Bizde 1 Haziran itibariyle daha önceden ne hizmet veriyorsa aktif olarak faaliyete geçebilecek. Koronavirüsle mücadele de hijyen, maske ve sosyal mesafe en kritik nokta. Hastanemiz 350 bin metrekarelik kapalı alanı var. Her şeye rağmen sosyal mesafe vazgeçilmez koşulumuz. Poliklinik hizmetlerinde yoğunluğu dar bir zamana sıkıştırmak yerine daha geniş bir zamanda daha az yoğunlukta bir hastane poliklinik hizmeti vermeyi planlıyoruz. Tüm poliklinikler aktif olacak ancak iki vardiya şeklinde çalışacak. Bunlardan bir grup sabah 08.30'da polikliniklerine başlayacaklar, 15.30 itibariyle bu vardiyanın poliklinik hizmetleri bitecek. İkinci grup da 16.00'da başlayacak 22.00'a kadar poliklinik hizmetine devam edecek. Biz poliklinik hizmetini iki vardiya halinde yapacağız. Bundaki temel amaç, vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi de düşünerek daha kolay bir hizmet almasını hedefliyoruz. Diyelim bir branşta 6 polikliniği çalıştırıyorsak 3'ünü bir vardiya, diğer 3'ü ise ikinci vardiya çalışacak. Bu uygulama branşında tek hekim olanlar olmayacaklar şeklinde konuştu.

'DESTEK HİZMETLERİ DE İKİ VARDİYA ÇALIŞACAK'

Polikliniklerin yanı sıra onlara destek veren hizmetlerinde bu uygulamada iki vardiya çalışacağını aktaran Uzm. Dr. Yaşar Bildirici şunları söyledi

Görüntüleme birimleri, teşhis birimleri, tomografi, MR, EKG, laboratuvarlarımız, efor testlerimiz gibi aynı şekilde 2 vardiya şeklinde çalışacak. Eskişehir Şehir Hastanesi 6 bloktan oluşuyor. Bir bloğunu pandemi için ayırdık. Bu süreci aynen devam etmeye devam edeceğiz. İlk başlarda 300 kadar covid-19 olan hasta gördüğümüz zamanlar oldu. Pandemiyle ilgili hizmet vermeye devam edeceğiz. Hastalarımızdan gelmeden önce MHRS ile randevularını oluşturmaları gerekiyor. Ayrıca randevu saatinden 15 dakika önce hastanede olmaları gerekiyor. Mutlaka maske yakarak hastaneye gelmeleri istiyoruz. Hastaneye gelirken en az sayıda refakatçi ile gelsinler, eğer mümkünse tek başlarına gelsinler. Hastanemizdeki 30 ameliyathane var, 2'si covid-19 için ayrıldı ve birbirinden bağımsız, kimsenin endişe etmemesini istiyoruz

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polikliniklere vardiya uygulaması geliyor

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polikliniklere vardiya uygulaması geliyor - Son Dakika

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